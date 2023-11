Der Basketballer CJ McCollum hat zum zweiten Mal in seiner Karriere mit Lungenproblemen zu kämpfen. In den sozialen Netzwerken nimmt es der Profi mit Humor.

New Orleans - Basketball-Profi CJ McCollum von den New Orleans Pelicans hat zum zweiten Mal in seiner aktiven Laufbahn mit Lungenproblemen zu kämpfen.

Wie die nordamerikanische Profiliga NBA mitteilte, wurde bei dem 32-Jährigen ein kleines Pneumothorax in der rechten Lunge diagnostiziert. Von einem Pneumothorax spricht man, wenn Luft in den Raum zwischen der Lunge und der Brustwand eindringt. Diese Luft drückt auf die Außenseite der Lunge und lässt sie kollabieren. Ein Pneumothorax kann ein vollständiger Lungenkollaps oder ein Kollaps eines Teils der Lunge sein. Wie lange McCollum ausfällt, war zunächst offen.

McCollum erhielt im Dezember 2021 schon einmal eine solche Diagnose. Damals musste der Flügelspieler 18 Partien in der NBA aussetzen. In den sozialen Medien reagierte der Basketballer nun mit Humor. McCollum teilte einen Post, bei dem er sich selbst an die linke Brust fasst und schrieb dazu mit einem Tränen lachenden Emoji: „Das ist ein verrücktes Foto, um es zu dieser Nachricht zu stellen.“ Er ist einer der Topwerfer der NBA und schaffte in den vergangenen acht Spielzeiten mehr als 20 Punkte im Schnitt. Auch in diese Spielzeit war McCollum stark gestartet.