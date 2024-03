Washington - Drei deutsche Basketball-Weltmeister haben mit ihren Teams in der NBA nach großem Rückstand noch Siege geholt. Franz Wagner und Moritz Wagner holten 21 Punkte Rückstand auf und gewannen gegen die Washington Wizards noch 119:109. Daniel Theis lag mit den Los Angeles Clippers gegen die Houston Rockets 20 Zähler hinten und holte mit dem Titelkandidaten dennoch einen 122:116-Sieg.

Theis war dabei mit nur neun Minuten Einsatzzeit und sechs Zählern in einer Nebenrolle unterwegs, den größten Anteil am Comeback hatte Kawhi Leonard mit 28 Zählern. Die Wagner-Brüder dagegen waren entscheidend beteiligt. Franz Wagner kam auf 28, sein älterer Bruder Moritz verbuchte 16 Punkte und sorgte mit einem Dunk zum 102:97 für den ersten Fünf-Punkte-Vorsprung für eines der beiden Teams nach mehr als 14 Minuten Hin und Her. Die Magic haben nun acht ihrer vergangenen neun Partien gewonnen und sind in der Eastern Conference klar auf Playoff-Kurs.