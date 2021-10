Nets-Besitzer hofft auf schnelle Impfung bei NBA-Star Irving

New York - Der Besitzer der Brooklyn Nets hofft darauf, dass sich der seit Wochen nicht für sein Team verfügbare Basketball-Star Kyrie Irving schnellstmöglich gegen das Coronavirus impfen lässt.

Das sagte Joe Tsai dem US-Sender ESPN. Der Mitgründer der chinesischen Handelsplattform Alibaba ergänzte, es sei für ihn keine Glaubensfrage, ob man sich impfen lasse oder nicht. „Ich denke, das ist eine Tatsache. Es ist Wissenschaft.“

Über die mögliche Vertragsverlängerung mit Irving, der nach dieser Saison laut NBA-Regeln einen Vertrag über vier Jahre mit einem Gehaltsvolumen von 187 Millionen US-Dollar unterschreiben dürfte, wollte Tsai dem Sender zufolge nicht reden. „Die drängende Frage ist, ob er diese Saison noch spielen kann - und ich hoffe, er lässt sich so bald wie möglich impfen“, sagte er.

Irving ist einer der ganz wenigen NBA-Profis, die noch nicht gegen das Coronavirus geimpft sind. Wegen der in New York geltenden Regeln für Ungeimpfte darf er dort weder an Spielen der Nets teilnehmen noch trainieren. Das Team verzichtet deswegen derzeit komplett auf ihn.