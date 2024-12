Ben Simmons muss in New York nun ohne Dennis Schröder auskommen.

New York - Bei den Brooklyn Nets hat sich der Abschied von Weltmeister Dennis Schröder gleich bemerkbar gemacht. Im ersten Spiel seit dem Wechsel des Braunschweigers zu den Golden State Warriors unterlagen die Nets den Cleveland Cavaliers 101:130 und hatten insbesondere in der ersten Halbzeit ihre Probleme. Zwischenzeitlich lagen die Gastgeber mit 37 Punkten hinten.

Gegen das derzeit beste Team der Liga kamen die Nets auf eine Wurfquote von lediglich 42 Prozent und nur 40 Punkte in der ersten Hälfte der Partie. Schröder war in dieser Saison der beste Spieler der Nets und am Wochenende in einem Tauschgeschäft zu den Warriors geschickt worden.