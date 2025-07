Singapur - Im leuchtenden Shopping-Paradies Singapur will sich Lukas Märtens seine ganz persönliche Prämie für den nächsten Karriere-Meilenstein gönnen. Schwimm-Olympiasieger und Weltrekordhalter ist er schon. Nun soll das erste WM-Gold her. „Ich werde alles daran setzen, Weltmeister zu werden“, sagt der 23-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Dann könnte sich der Parfum-Liebhaber belohnen, wie er es am liebsten macht: „Ich bin optimistisch, dass in Singapur ein neuer Duft dazukommt.“

Märtens ist gleich zum Auftakt der Beckenwettbewerbe bei der WM an diesem Sonntag der große deutsche Hoffnungsträger (Finals ab 13.00 Uhr/MESZ). Als Paris-Champion und Schnellster der Welt über 400 Meter Freistil geht der Magdeburger auch im Singapore Sports Hub als großer Favorit auf dieser Strecke ins Rennen.

Märtens: „Ich finde es schön, erkannt zu werden“

Der Olympiasieg hat sein Leben verändert. Sein Status als Sport-Promi und deutscher Schwimm-Held ist für ihn nach eigenen Angaben aber im Alltag keine Belastung - im Gegenteil. „Ich finde es schön, erkannt zu werden. Das ist eine tolle Wertschätzung“, sagt Märtens. „Wenn mich jemand anspricht, sehe ich oft ein Grinsen im Gesicht. Es ist einfach toll, was man als bekannter Sportler bei Menschen auslösen kann.“

Die veränderte Rolle seines Kumpels und Trainingspartners nimmt auch Florian Wellbrock wahr. „Das merkt man natürlich schon, dass Lukas da deutlich mehr eingespannt ist, durch Medien, Presse und auch Fans. Aber ich denke, dass er den Spagat ganz gut hinbekommt“, sagt der 27-Jährige, der die erste WM-Woche mit viermal Gold im Freiwasser prägte.

Nach zahlreichen Terminen, Ehrungen und einer längeren Pause mit zwei Nasenoperationen hat es Märtens geschafft, den Fokus auf das Wesentliche wiederzufinden. „Das war gar nicht so leicht. Das hat auch ein bisschen was mit der Motivation zu tun“, sagt er. Märtens habe sich neue Ziele setzen müssen, erklärte er bei den deutschen Meisterschaften, „weil wenn man mit 22 Olympiasieger ist, hat man eigentlich schon fast alles erreicht auf dem Papier“.

Gesundheitliche Probleme in der Vorbereitung

Wie gut ihm das gelungen ist, dafür lieferte er im April den besten Beweis. Die 400 Meter Freistil schaffte er als Erster unter 3:40 Minuten. In 3:39,96 unterbot er den 16 Jahre alten Weltrekord von Paul Biedermann. Märtens erfüllte sich einen Traum quasi im Vorbeigehen. Das Rennen damals in Stockholm war Teil der WM-Vorbereitung, er schwamm ohne Druck.

Bei Weltmeisterschaften holte der leidenschaftliche Fan des Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg bislang dreimal Edelmetall. 2022 Silber, 2023 und 2024 jeweils Bronze. Als Olympiasieger und Weltrekordhalter ist er nun automatisch Topfavorit.

Allerdings blieb Märtens auch in dieser Saison in der Vorbereitung nicht von gesundheitlichen Problemen verschont und musste zwischendurch pausieren. Die beiden Nasenoperationen haben zwar grundsätzlich einen positiven Effekt. Er bekommt nun besser Luft. Aber, sagt Märtens: „Es ist keine Wunderheilung. Innen ist die Nase noch ein bisschen empfindlich, da bleiben Infekte nicht ganz aus.“

Märtens nicht der einzige deutsche Medaillenkandidat

Seit vergangenen Samstag ist er in Singapur, arbeitet am Feinschliff für seine Medaillenmission. Auch für Sightseeing blieb etwas Zeit. Auf dem Dach des gigantischen Marina Bay Sands Hotels schoss er mit Teamkollegin und Ex-Freundin Isabel Gose sowie mit Weltmeisterin Angelina Köhler ein Erinnerungsfoto. Am Boden erkundete er den riesigen Park Gardens by the Bay.

Freistil-Ass Gose und Schmetterlingsschwimmerin Köhler zählen in den kommenden Tagen ebenfalls zu den Medaillenkandidatinnen. Dass Wellbrock in Topform ist, hat er mit seinen historischen vier Titeln im Freiwasser eindrucksvoll gezeigt. Er startet über 1500 Meter Freistil.

Über 800 Meter hat Deutschland gleich zwei Chancen: Niemand war auf dieser Strecke in diesem Jahr bisher schneller als Sven Schwarz. Derjenige, der am nächsten rankam, heißt Lukas Märtens.