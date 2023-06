Nimmt seine neunte Tour de France in den Angriff: John Degenkolb.

Frankfurt - Klassiker-Spezialist John Degenkolb wird zum neunten Mal an der Tour de France teilnehmen. Sein Team DSM nominierte den 34-Jährigen für das am 1. Juli in Bilbao startenden wichtigste Radrennen der Welt.

Bisher gelang Degenkolb ein Etappensieg bei der Tour, 2018 gewann der das Kopfsteinpflaster-Teilstück nach Roubaix. Degenkolb hat ein starkes Frühjahr hinter sich, beim Klassiker Paris-Roubaix wurden dem Routinier erst durch einen Sturz im Finale alle Chancen auf seinen zweiten Sieg genommen.

Bei der 110. Tour de France kommen auf Degenkolb nach Teamangaben vor allem Helferdienste im Sprintzug zu. Der in Hessen lebende gebürtige Thüringer soll den Australier Sam Welsford zu einem Etappensieg verhelfen. Außerdem wird Degenkolb durch seine Erfahrung wohl wieder als Road Captain gefragt sein, als verlängerter Arm des Sportlichen Leiters im Begleitfahrzeug.