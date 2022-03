NFL ändert Regel für Verlängerung in Playoffs

Palm Beach - Nach der Kontroverse um den Playoff-Sieg der Kansas City Chiefs gegen die Buffalo Bills in der vergangenen NFL-Saison gibt es zukünftig eine neue Regel für die Verlängerung.

Die 32 Team-Besitzer einigten sich in Palm Beach darauf, dass zukünftig beide Mannschaften in der Verlängerung einer Playoff-Partie eine Ballbesitzphase bekommen. Bislang war es so, dass das Spiel beendet war, wenn der erste Touchdown erzielt wurde - was im Januar dazu führte, dass die Bills bei der 36:42-Niederlage gegen die Chiefs in der Verlängerung einer hochklassigen Partie den Ball gar nicht mehr bekamen und keine Chance auf eine Antwort hatten.