NFL: Buccaneers spielen in München gegen die Seahawks

Star-Quarterback Tom Brady wird mit den Tampa Bay Buccaneers in München spielen.

München - Footballstar Tom Brady trifft am 13. November in München mit seinen Tampa Bay Buccaneers auf die Seattle Seahawks. Das teilte die NFL auf Twitter mit.

Es wird das erste Spiel der National Football League (NFL) in Deutschland sein. Die Tampa Bay Buccaneers hatten mit Quarterback-Superstar Brady 2021 den Superbowl gewonnen.

Bei den Seattle Seahawks sticht D. K. Metcalf heraus. Der 24 Jahre alte Wide Receiver wurde im Draft 2019 in der zweiten Runde von den Seahawks gewählt. „Die Fans hierzulande bekommen die einzigartige Möglichkeit, zwei der beliebtesten und erfolgreichsten NFL-Teams der letzten Jahre zu sehen“, sagte Alexander Steinforth, NFL General Manager für Deutschland. „Für die riesige Fanbase der Seahawks in Deutschland ist diese Ankündigung heute eine ganz besondere Nachricht.“ Das Duell wird in der Münchner Allianz Arena ausgetragen.