Die Buffalo Bills siegen klar gegen die dezimierten New York Jets, knappe Niederlagen gibt es in der NFL für Seattle und Minnesota.

Buffalo - Die Buffalo Bills um Star-Quarterback Josh Allen haben in der US-Football-Profiliga NFL einen Befreiungsschlag gelandet.

Nach der Entlassung ihres Offensive Coordinators Ken Dorsey Anfang vergangener Woche feierten die Bills einen deutlichen 32:6-Erfolg gegen die New York Jets und wahrten damit ihre Chance auf die Playoffs.

Während Allen mit drei Touchdowns ein starkes Spiel zeigte, wurde bei den Jets der junge Spielmacher Zach Wilson im Laufe des Spiels auf die Bank gesetzt. Der 24-Jährige konnte den früh in der Saison schwer verletzten Star-Neuzugang Aaron Rodgers bislang nicht adäquat ersetzen, weshalb New York im Kampf um die Playoffs wohl keine Chancen hat.

Klarer 49ers-Erfolg

Auch die San Francisco 49ers gewannen ihr Heimspiel gegen die Tampa Bay Buccaneers deutlich. Das Team aus Kalifornien schlug den Gast aus Florida mit 27:14. Brock Purdy gelang für die 49ers dabei das seltene Kunststück, den bestmöglichen Statistikwert für das Passspiel eines Quarterbacks zu erreichen.

Einen Rückschlag im Kampf um die Playoffs kassierten unterdessen die Seattle Seahawks, die in einem engen Spiel bei den Los Angeles Rams mit 16:17 unterlagen. Seattle verlor nicht nur das Spiel, sondern womöglich auch Quarterback Geno Smith, der das Spielfeld verletzt verlassen musste. Kicker Jason Myers vergab für die Seahawks unmittelbar vor Schluss ein Field Goal, das wahrscheinlich den Sieg bedeutet hätte.

Am späten Sonntagabend (Ortszeit) endete zudem die Siegesserie der Minnesota Vikings. Nach fünf Erfolgen in Serie verlor Minnesota bei den Denver Broncos mit 20:21. Für Denver war es hingegen bereits der vierte Sieg in Serie.