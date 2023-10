Buffalo - Die Buffalo Bills um Star-Quarterback Josh Allen sind in der US-Football-Profiliga NFL in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach der überraschenden Niederlage gegen die New England Patriots gewann das Team aus dem US-Bundesstaat New York gegen die Tampa Bay Buccaneers mit 24:18.

Mit einer Bilanz von 5:3-Siegen haben die Bills die Playoff-Teilnahme weiter fest im Blick. Die Buccaneers, Ex-Team des zurückgetretenen Superstars Tom Brady, stehen hingegen bei drei Siegen und vier Niederlagen. Aber auch für die Franchise aus Florida ist die Teilnahme an der Endrunde im Januar noch nicht außer Reichweite.

Allen warf zwei Touchdown-Pässe und leistete sich eine Interception zum Gegner, zudem lief er mit dem Ball einmal selbst in die Endzone. Buccaneers-Quarterback Baker Mayfield warf ebenfalls für zwei Touchdowns.