Foxborough - Einen Tag nach der Trennung von Langzeit-Coach Bill Belichick haben die New England Patriots aus der US-Football-Profiliga NFL in Jerod Mayo einen Nachfolger in den eigenen Reihen gefunden. Das verkündeten die Patriots. Zuvor hatten bereits diverse US-Medien übereinstimmend berichtet, dass Mayo neuer Cheftrainer werden soll. Er soll am kommenden Mittwoch auf einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt werden.

Der 37-Jährige spielte seine gesamte NFL-Karriere von 2008 bis 2015 als Linebacker für das Team aus Foxborough im US-Bundesstaat Massachusetts und gewann mit den Patriots als Kapitän 2014 den Super Bowl. Seit 2019 gehörte Mayo dann zum Trainerteam von Belichick. Laut ESPN würde Mayo zum aktuell jüngsten Cheftrainer in der NFL werden.

Die New England Patriots und der 71-jährige Erfolgstrainer Belichick hatten am Donnerstag bekannt gegeben, dass sie getrennte Wege gehen. Belichick hatte mit den Patriots insgesamt sechsmal den Super Bowl gewonnen und ist damit der erfolgreichste Trainer in der Geschichte der NFL.

Doch seit dem Abgang von Star-Quarterback Tom Brady im Jahr 2020 lief es nicht mehr wie gewünscht, es folgte ein sportlicher Absturz. In der aktuellen Saison gewannen die Patriots nur vier von 17 Spielen, mussten die schlechteste Bilanz seit 1992 hinnehmen und verpassten die Qualifikation für die Playoffs.