Bei den Olympischen Spielen in Los Angeles ist Flag Football erstmals im Programm. Ein NFL-Profi aus Deutschland will unbedingt dabei sein.

New Orleans - NFL-Profi Marcel Dabo will bei den Olympischen Spielen in Los Angeles für Deutschland Flag Football spielen. „Muss ich dabei sein“, sagte der 25 Jahre alte Reutlinger der Deutschen Presse-Agentur. Flag Football ist bei den Olympischen Spielen in der US-Metropole erstmals Teil des Programms. „Natürlich weiß ich nicht, wie realistisch es ist, wenn ich zu dem Zeitpunkt noch in der NFL bin, aber egal, das ist noch ein paar Jahre hin und ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich dabei bin“, sagte Dabo am Rande des Super Bowls in New Orleans. Dort treffen die Kansas City Chiefs in der Nacht zum Montag (0.30 Uhr MEZ/RTL und DAZN) auf die Philadelphia Eagles.

Dabo lobte „den super Job“ des Flag-Football-Verbandes in Deutschland und betonte, er wolle seinen Teil dazu beitragen, Football als Sportart in den kommenden Jahren noch größer zu machen.

Die NFL selbst fördert Flag Football und will nach Angaben von NFL-Boss Roger Goodell in den kommenden Jahren Profi-Ligen für Männer und Frauen etablieren. Ob diese schon vor den Olympischen Spielen an den Start gehen, ist offen. „Das ist denkbar, aber nicht sicher“, sagte ein Sprecher der Liga dazu.