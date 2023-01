NFL-Spieler nach Herzstillstand in kritischem Zustand

Cincinnati - Die Football-Profis weinten. Im Kreis knieten die Spieler und Trainer der Buffalo Bills mit verschränkten Armen umeinander auf dem Feld. Ihr Verteidiger Damar Hamlin war gerade mit einem Krankenwagen vom Spielfeld in eine Klinik transportiert worden. Das Spitzenspiel der NFL zwischen den Bills und den Cincinnati Bengals wurde abgebrochen.

Minutenlang war der 24-jährige Hamlin vor den 65.515 Zuschauern in Cincinnatis Paul Brown Stadium nach einem Herzstillstand von Sanitätern und Ärzten reanimiert worden, während manche seiner Mitspieler in Tränen ausbrachen. In der Nähe des Krankenhauses versammelten sich zahlreiche Fans der Bills, einige hielten Kerzen in den Händen. „Bitte betet für unseren Bruder“, twitterte Buffalos Quarterback Josh Allen.

Das Geschehen erinnerte an die dramatischen Szenen bei der Fußball-Europameisterschaft 2021, als der dänische Nationalspieler Christian Eriksen in der Partie gegen Finnland mit einem Herzstillstand zusammengebrochen war und wiederbelebt werden musste.

Hamlins Zustand „kritisch“

„Damar Hamlin erlitt nach einem Schlag in unserem Spiel gegen die Bengals einen Herzstillstand. Sein Herzschlag wurde noch auf dem Spielfeld wiederhergestellt und er wurde für weitere Tests und Behandlungen in das UC Medical Center gebracht. Er ist derzeit sediert und befindet sich in einem kritischen Zustand“, teilten die Bills über Twitter mit.

Mitte des ersten Viertels ging Hamlin in einer für ein Football-Spiel gewöhnlichen Verteidigungsaktion zu einem Tackle, der Bills-Verteidiger riss den Bengals-Receiver Tee Higgins zu Boden. Higgins ging bei seiner Laufaktion mit der Schulter voran und traf den Verteidiger in der Brust. Hamlin stand nach seinem Tackle wieder auf, richtete sich seinen Helm - und kollabierte wenige Sekunden später. „Meine Gebete und Gedanken sind bei Damar Hamlin und seiner Familie. Ich bete, dass du da durchkommst, Bruder“, schrieb Higgins auf Twitter.

„Ich habe während meiner Spielerkarriere noch nie so etwas gesehen“, sagte der ehemalige Football-Spieler Troy Vincent, der mittlerweile in offizieller Funktion für die NFL arbeitet, in einer Medienrunde. „Sofort habe ich in die Spielerperspektive geschaltet: Wie kann man nach so einem traumatischen Vorfall direkt vor dir weiterspielen?“

NFL-Partie abgebrochenl

90 Minuten nach Spielbeginn entschied die Football-Liga dann auch, das Spiel beim Stand von 7:3 für die Bengals abzubrechen. Zunächst hatten sich die beiden Cheftrainer, Buffalos Sean McDermott und Cincinnatis Zac Taylor, sowie die Unparteiischen über einen Spielabbruch verständigt.

„Hamlin hat seitens des Teams, von unabhängigen Ärzten und Sanitätern sofort eine ärztliche Behandlung auf dem Feld erhalten. Er wurde daraufhin zu einem örtlichen Krankenhaus gebracht und befindet sich in einem kritischen Zustand. Unsere Gedanken sind bei Damar und den Buffalo Bills. Sobald mehr Informationen vorliegen, werden wir diese mitteilen“, erklärte NFL-Boss Roger Goodell in einer offiziellen Stellungnahme.

Der Star-Quarterback der Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, schrieb auf Twitter: „Bitte sei okay. Ich bete ganz fest.“ Derweil äußerte sich auch Basketball-Superstar LeBron James: „Das ist schrecklich zu sehen, ich wünsche ihm nur das Beste. Die Sicherheit der Spieler in allen Sportarten ist immer das Wichtigste. Es war definitiv die richtige Entscheidung, das Spiel abzusagen.“

Bei einigen Beobachtern wurden vermutlich Erinnerungen wach an einen Unfall aus dem Jahr 2007. Damals war mit Kevin Everett ebenfalls ein Defensivspieler der Buffalo Bills nach einem Tackle zu Boden gegangen. Everett zog sich eine Verletzung des Rückenmarks zu, die ihn halbseitig lähmte.

Wann und in welcher Form die Partie zwischen den Bengals und Bills fortgesetzt werden soll, stand zunächst nicht fest. Bereits am kommenden Wochenende findet der letzte Hauptrunden-Spieltag in der NFL statt, an dem die letzten Playoff-Teilnehmer und die Reihenfolge in der Tabelle ermittelt werden. Während die Bengals um den Titel ihrer Division kämpfen, haben die Bills noch die Chance auf die beste Bilanz in der AFC.