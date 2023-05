Washington (dpa) – - Die Washington Commanders aus der National Football League (NFL) gehen für eine Rekordsumme an eine neue Besitzergruppe.

Ein Konsortium um den Investor Josh Harris hat sich mit den bisherigen Eigentümern Dan und Tanya Snyder auf einen Verkauf des Football-Teams geeinigt, laut dem TV-Sender ESPN für eine Rekordsumme von 6,05 Milliarden Dollar (rund 5,6 Milliarden Euro). Im August des vergangenen Jahres waren die Denver Broncos für damalige Rekordsumme von 4,65 Milliarden Dollar verkauft worden.

„Wir sind höchst zufrieden, uns mit Josh Harris, der aus der Region stammt, und seiner beeindruckenden Gruppe von Partnern auf einen Verkauf der Commanders-Franchise geeinigt zu haben. Wir freuen uns darauf, dass der Verkauf bald zum Abschluss gebracht wird und darauf, Josh und das Team in den kommenden Jahren zu unterstützen“, erklärten Dan und Tanya Snyder in einer Stellungnahme. Die NFL muss dem Verkauf noch zustimmen, was aber als Formalie gilt.

Josh Harris wird damit bei der dritten US-Sportmannschaft einsteigen. Ihm gehören auch Anteile am Basketball-Team Philadelphia 76ers und dem Eishockey-Team New Jersey Devils. Die Commanders haben in den vergangenen zwei Jahren die Playoffs verpasst, zuletzt schafften sie es 2005 über die erste Runde hinaus.