Die Chicago Blackhawks mit Lukas Reichel haben in der NHL dank eines Blitztreffers in der Verlängerung einen Sieg eingefahren. Einen zahmen Auftritt legten die Detroit Red Wings mit Moritz Seider hin.

Chicago - Die Chicago Blackhawks haben in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL einen in dieser Saison seltenen Erfolg eingefahren.

Mit seinem ersten Saisontor erzielte Seth Jones in der Verlängerung das 4:3 (0:1, 2:0, 1:2, 1:0) gegen die New York Islanders. Es war nach 22 Sekunden der erste Torschuss in der Verlängerung. Der deutsche Nationalspieler Lukas Reichel stand nur etwas mehr elf Minuten auf dem Eis und blieb ohne Torbeteiligung. Chicago ist trotz des Siegs weiter das Team mit den zweitwenigsten Punkten der NHL.

Besser stehen in der Tabelle die Detroit Red Wings um Moritz Seider da. Bei den Carolina Hurricanes kassierten die zuletzt so starken Red Wings aber eine verdiente 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)-Niederlage. Detroit blieb nach zuletzt sieben Siegen aus acht Spielen offensiv blass und schoss nur zwölfmal aufs Tor der Hurricanes, so selten wie noch nie in dieser Saison. Seider war dabei mit zwei Torschüssen noch ein Aktivposten. Die Red Wings liegen mit 51 Punkten in der Eastern Conference im Rennen um die Playoffs aktuell auf dem zweiten Wild-Card-Platz.