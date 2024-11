Leon Draisaitl wird zum Matchwinner seiner Edmonton Oilers gegen die New York Islanders. Auch Tim Stützle darf jubeln.

NHL: Draisaitl schießt Oilers in Verlängerung zum Sieg

Leon Draisaitl (2.v.l.) erzielte den Siegtreffer in der Verlängerung.

Edmonton - Der deutsche Eishockey-Topstar Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der NHL mit einem Doppelpack zum Sieg geschossen. Der 29 Jahre alte gebürtige Kölner erzielte in der Verlängerung den entscheidenden Treffer zum 4:3 gegen die New York Islanders. Zudem zeichnete er im zweiten Drittel für das Tor zum 1:0 verantwortlich.

Draisaitl steht damit bereits bei zwölf Saisontoren, außerdem gab er acht Vorlagen. Für die Oilers, die in der Vorsaison die Finalserie um den Stanley Cup erreicht hatten, war es der achte Sieg im 16. Saisonspiel.

Auch Stützle trifft

Auch der zweite deutsche NHL-Profi in Diensten eines kanadischen Teams durfte jubeln. Angreifer Tim Stützle feierte mit den Ottawa Senators ein 3:0 bei den Toronto Maple Leafs, der 22-Jährige steuerte das Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 bei. Auch Stützle steht damit, wie Draisaitl, bei 20 Scorerpunkten in der laufenden Saison. Er kommt bislang auf sieben Tore und 13 Vorlagen.

Einen besonderen Erfolg feierten die Winnipeg Jets. Die Kanadier gewannen ihr Auswärtsspiel bei den New York Rangers mit 6:3 und sind damit das erste Team der NHL-Geschichte, das 15 seiner ersten 16 Saisonspiele gewinnen konnte.