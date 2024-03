Seattle - Stürmerstar Leon Draisaitl hat das deutsche Eishockey-Duell gegen Nationaltorwart Philipp Grubauer in der NHL knapp gewonnen. Beim 2:1-Sieg der Edmonton Oilers bei den Seattle Kraken erzielte Draisaitl gegen Grubauer in der 31. Minute mit seinem 30. Saisontor den Führungstreffer. Am 2:0 durch Brett Kulak in der 49. Minute war der gebürtige Kölner am Samstag (Ortszeit) ebenfalls beteiligt.

Nach dem Anschluss durch Eeli Tolvanen (54.) überstanden die Oilers am Ende noch eine Strafzeit für Draisaitl. Grubauer wehrte im Tor von Seattle insgesamt 24 Schüsse ab. Den Kraken droht jedoch das Aus nach der NHL-Vorrunde, die Oilers bleiben dagegen auf Playoff-Kurs in der nordamerikanischen Liga.