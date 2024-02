Toronto - Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat den Sieg beim All-Star-Spiel der NHL verpasst. Der Stürmer der Edmonton Oilers musste sich beim Show-Event in Toronto mit dem von seinem Teamkollegen Connor McDavid angeführten Team gegen die Mannschaft um Auston Matthews mit 4:7 (3:3, 1:4) geschlagen geben.

Beim alljährlichen All-Star-Game treten die besten NHL-Spieler gegeneinander an, für Draisaitl war es in seiner neunten Saison in der nordamerikanischen Eishockey-Liga die fünfte All-Star-Teilnahme. In diesem Jahr wurde das Show-Spiel im Drei-gegen-Drei statt im Fünf-gegen-Fünf ausgetragen.

Draisaitl hinterließ einen guten Eindruck: Im Endspiel erzielte der gebürtige Kölner ein Tor und verteilte zwei Assists, beim 4:3-Erfolg nach Penalty-Schießen im Halbfinale gegen das Team MacKinnon gab Draisaitl zwei Torvorlagen. Zum wertvollsten Spieler des All-Star-Spiels wurde Auston Matthews von den Toronto Maple Leafs ausgezeichnet.

Tags zuvor hatte Draisaitl bei der sogenannten Skills-Competition teilgenommen, bei der er in den vier Wettbewerben Direktschuss, Stockführung, Passen und Schussgenauigkeit seine Fähigkeiten unter Beweis stellen musste. Jedoch schaffte es Draisaitl aus dem zwölf Spieler großen Teilnehmerfeld nicht über die erste Runde hinaus und landete am Ende auf dem neunten Platz. Sein Teamkollege McCavid gewann den Wettbewerb und strich ein Preisgeld von einer Million Dollar ein.