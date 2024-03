Die Edmonton Oilers unterliegen in der NHL mit der letzten Aktion des Spiels gegen Colorado. Seattle und Buffalo kassieren Rückschläge im Playoff-Rennen. Tim Stützle glänzt mit drei Assists.

NHL: Draisaitl verliert mit Oilers in letzter Sekunde

Spieler der Colorado Avalanche feiern ein Tor in der Verlängerung - daneben Edmontons Leon Draisaitl (29).

Edmonton - Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL eine Niederlage in letzter Sekunde kassiert. Gegen die Colorado Avalanche unterlagen die Oilers mit 2:3 (0:0, 0:1, 2:1) nach Verlängerung. Artturi Lehkonen erzielte den Siegtreffer für die Avalanache in der Schlusssekunde. Draisaitl blieb ohne Torbeteiligung und stand bei allen drei Gegentreffern auf dem Eis.

Während die Oilers aber zumindest einen Punkt bekamen und weiterhin auf Playoff-Kurs liegen, gerät die Qualifikation für die Seattle Kraken um Torhüter Philipp Grubauer zunehmend außer Reichweite. Gegen die Nashville Predators unterlagen die Kraken 1:4, es war die vierte Heimniederlage in Serie. Grubauer parierte 26 Schüsse auf sein Tor. Ausgeschieden sind die San Jose Sharks um Nico Sturm, das Team mit den wenigsten Punkten der Liga. Bei den Columbus Blue Jackets unterlagen die Sharks mit 2:4.

Dagegen war den Detroit Red Wings mit Moritz Seider nach zuvor sieben Niederlagen in Serie ein wichtiger Sieg gelungen. Gegen die Buffalo Sabres und JJ Peterka gewann Detroit mit 4:1. Durch den Erfolg rückten die Red Wings wieder auf einen Playoff-Rang. Detroit profitierte dabei auch von einem Sieg der Ottawa Senators mit Tim Stützle gegen die New York Islanders. Beim 4:3 nach Verlängerung verbuchte Stützle drei Assists, sein Sturmpartner Brady Tkachuk erzielte einen Hattrick.