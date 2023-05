Raleigh - Erst kurz vor Ende der vierten Verlängerung haben die Florida Panthers den Auftakt in die Serie der Eastern-Conference-Finals in der NHL gewonnen.

Im Duell mit den Carolina Hurricanes stand es bis tief in die Nacht 2:2, ehe Panthers-Profi Matthew Tkachuk doch noch eine fünfte Verlängerung verhinderte und den Eishockey-Marathon beendete. Der entscheidende Treffer fiel erst 13 Sekunden vor Ende des Spielabschnitts um 1.58 Uhr Ortszeit am Freitagmorgen in Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina.

Überhaupt erst fünf Spiele in der Geschichte der nordamerikanischen Profiliga waren zuvor in eine fünfte Overtime gegangen. In der Best-of-Seven-Serie braucht eine Mannschaft vier Siege zum Einzug in die Final-Serie um den Stanley Cup. Im zweiten Spiel der Serie sind erneut die Hurricanes Gastgeber, die dritte und vierte Partie ist dann in Florida.