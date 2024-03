Springfield - Für den deutschen Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat sich die Niederlagenserie mit den Detroit Red Wings in der nordamerikanischen Profiliga NHL fortgesetzt. Der Traditionsclub verlor bei den Arizona Coyotes 0:4 und blieb damit zum vierten Mal in Serie ohne Punkt.

Die Red Wings, die als Siebter in der Eastern Conference um den Playoff-Einzug bangen müssen, kassierten dabei in den letzten vier Partien 20 Gegentore. Das konnte auch Seider nicht verhindern, der gegen Arizona mit rund 20 Minuten in der Verteidigung am längsten auf dem Eis stand.

Eine Niederlage setzte es auch für die Seattle Kraken beim 0:3 gegen die Winnipeg Jets. Der deutsche Torhüter Philipp Grubauer kam bei den Kraken allerdings nicht zum Einsatz.