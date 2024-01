Los Angeles - Vize-Weltmeister Nico Sturm hat mit den San Jose Sharks auch das zweite Spiel seit seinem Comeback in der NHL gewonnen. Gegen die Los Angeles Kings musste der Eishockey-Nationalspieler aber zittern, denn den 4:3-Erfolg sicherte sich das Tabellenschlusslicht erst im Penaltyschießen.

„Grundsätzlich glaube ich, dass wir wieder mit ein bisschen Feuer spielen jetzt die letzten beiden Spiele“, sagte Sturm der Deutschen Presse-Agentur. „Also Zweikämpfe gewinnen, Schüsse blocken. Das ist ganz wichtig.“

Die Sharks hatten zwischenzeitlich mit zwei Toren geführt und lagen auch beim 3:2 kurz vor Schluss auf Erfolgskurs. Doch die Kings retteten sich mit einem Tor von Drew Doughty zwei Minuten vor dem regulären Ende in die Nachspielzeit. Da in der fünfminütigen Overtime kein Team traf, fiel die Entscheidung im Penaltyschießen. Dort konnten zwei Kings-Spieler den finnischen Torhüter Kaapo Kahkonen nicht bezwingen, ehe Fabian Zetterlund den Sieg perfekt machte.

Der 28-jährige Sturm war wie zuvor beim 5:3 gegen die Anaheim Ducks an einem Tor per Vorlage beteiligt. Davor hatte der Augsburger mehr als einen Monat lang nicht mehr gespielt, weil er an der Hand operiert worden war. „Da wurde ein Knochen entfernt. Da war schon seit einem Jahr eine Schwellung drin in den Bändern drumherum. Es war jetzt einfach der Punkt, wo es zu aufwändig war, immer Therapie zu machen nach jedem Spiel.“