Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm erzielt den Siegtreffer seiner San Jose Sharks beim NHL-Gastspiel in Newark. Auch Lukas Reichel jubelt.

Newark - Der deutsche Eishockey-Profi Nico Sturm hat seine San Jose Sharks in der NHL zum Sieg geschossen. Der 29 Jahre alte Nationalstürmer erzielte beim 1:0 der Kalifornier bei den New Jersey Devils schon nach gut 16 Minuten den Treffer des Abends. Für den gebürtigen Augsburger war es das dritte Saisontor. Trotz des fünften Sieges in der laufenden Spielzeit bleiben die Sharks aber das Schlusslicht ihrer Division.

Auch Lukas Reichel bejubelte mit seinen Chicago Blackhawks einen Sieg. Gegen die Minnesota Wild gewann Chicago mit 2:1 nach Verlängerung, Reichel blieb dabei ohne Torbeteiligung. Die Blackhawks stehen jetzt bei sechs Saisonsiegen.