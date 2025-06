Einen riesengroßen Anteil am Saison-Auftaktsieg ihrer Seehäuser Handballmannschaft in der Mitteldeutschen Oberliga hat Torhüterin Nicole Gutsche gehabt. Beim 20:16 über die TSG Calbe in der heimischen Wischlandhalle brachte sie die Offensive der Gäste mit ihren Paraden schier zu Verzweiflung. Es kam sogar soweit, dass die Bälle bei TSG-Siebenmetern neben den Seehäuser Kasten geworfen wurden. Dass noch entschieden schwierigere Gegner auf die Seehäuserinnen warten, weiß die erfahrene Torhüterin natürlich.