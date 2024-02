Busan - Die deutschen Tischtennis-Spielerinnen haben bei der Team-WM in Südkorea eine Medaille verpasst. Die Europameisterinnen von 2023 verloren nach mehr als dreieinhalb Stunden ihr Viertelfinale gegen Frankreich mit 2:3.

Beide Punkte für das deutsche Team holte die Weltranglisten-17. Nina Mittelham vom TTC Berlin Eastside, die Frankreichs Topspielerinnen Prithika Pavade und Jia Nan Yuan jeweils besiegte. In der entscheidenden fünften Partie unterlag Xiaona Shan vom TTC Berlin Eastside aber der 19-jährigen Pavade klar in 0:3 Sätzen.

Die deutschen Frauen hatten 2022 in Chengdu noch die Bronzemedaille gewonnen. Die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele in Paris gelang ihnen mit dem Gewinn des EM-Titels schon vor dieser Weltmeisterschaft. Die deutschen Männer treffen in ihrem WM-Viertelfinale erst am Freitag auf Taiwan (9.00 Uhr/DYN).