Rotterdam - Die Niederländerin Charlotte Kool hat die erste Etappe der Tour de France Femmes gewonnen und das Gelbe Trikot der Gesamtführenden übernommen. Die 25-Jährige setzte sich bei ihrem Heimerfolg auf der Etappe von Rotterdam nach Den Haag nach 123 Kilometern im Sprint vor Anniina Ahtosalo aus Finnland und der Italienerin Elisa Balsamo durch.

Beste Deutsche wurde Linda Riedmann vom Team Visma als 34. Liane Lippert, die im vergangenen Jahr eine Etappe gewann, rollte ebenfalls mit dem Hauptfeld als 83. ins Ziel. Beide haben zehn Sekunden Rückstand auf Kool.

Acht Etappen und 947,9 Kilometer.

Die Frankreich-Rundfahrt geht über insgesamt acht Etappen und 947,9 Kilometer. Das Finale steigt im legendären Skiort Alpe d'Huez. In den Niederlanden ist die Tour gleich vier Tage zu Gast. Rotterdam ist auch Zielort auf der zweiten und dritten Etappe. Am vierten Tag geht es auf die Klassiker-Strecken in den Ardennen von Valkenburg nach Lüttich. Erst danach geht es nach Frankreich.

Titelverteidigerin ist die Niederländerin Demi Vollering, die im vergangenen Jahr vor der belgischen Weltmeisterin Lotte Kopecky gewann.