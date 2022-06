Niemeier bei Wimbledon-Debüt direkt in zweiter Runde

London - Jule Niemeier ist beim Rasen-Klassiker in Wimbledon als erste deutsche Tennisspielerin in der Damen-Konkurrenz in die zweite Runde eingezogen.

Die 22 Jahre alte Dortmunderin setzte sich nach nur 73 Minuten mit 6:1, 6:4 gegen die Chinesin Xiyu Wang und feierte damit ihren ersten Sieg überhaupt bei einem Grand-Slam-Turnier. Die Weltranglisten-97. dominierte die Partie zu Beginn und blieb auch bei steigender Gegenwehr ihrer Kontrahentin im zweiten Satz souverän.

Niemeier steht nun vor einer äußerst schweren Aufgabe und trifft auf die an Nummer zwei gesetzte Estin Anett Kontaveit. Im vergangenen Jahr hatte Niemeier noch ganz knapp den erstmaligen Sprung ins Wimbledon-Hauptfeld verpasst.