Niemeier verpasst Achtelfinale bei Rasen-Turnier in Berlin

Schied in der ersten Runde in Berlin aus: Jule Niemeier.

Berlin - Jule Niemeier ist beim Rasen-Turnier in Berlin in der ersten Runde ausgeschieden. Die 22-jährige aus Dortmund verlor ihre Auftaktpartie gegen Olympiasiegerin Belinda Bencic mit 4:6, 7:5, 3:6.

Im dritten Durchgang verlor Niemeier zweimal ihren Aufschlag und musste sich nach 2:22 Stunden geschlagen geben. Damit verpasste die Weltranglisten-96. den Sprung ins Achtelfinale und die Revanche für die knappe Drei-Satz-Niederlage gegen die Schweizerin in Berlin vor einem Jahr.

Am Vortag war bereits Tamara Korpatsch durch ein 6:3, 3:6, 4:6 gegen die chinesische Qualifikantin Wang Xinyu gescheitert. Als letzte deutsche Spielerin hat Andrea Petkovic in der Einzel-Konkurrenz noch die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale. Die 34-Jährige trifft am Dienstagnachmittag auf die frühere Wimbledonsiegerin Garbiñe Muguruza aus Spanien. Die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Angelique Kerber verzichtet in der Vorbereitung auf den Rasen-Klassiker in Wimbledon auf einen Start in Berlin.

Nach der verfehlten Qualifikation für das Hauptfeld im Einzel erreichte Sabine Lisicki in der Doppel-Konkurrenz das Viertelfinale. Die ehemalige Wimbledonfinalistin aus Berlin setzte sich an der Seite von Bianca Andreescu aus Kanada mit 7:5, 6:4 gegen das chinesische Duo Xu Yifan/Yang Zhaoxuan durch. Lisicki hatte zuletzt ihr Comeback nach anderthalb Jahren Verletzungspause gefeiert.