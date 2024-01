Linz - Tennisspielerin Jule Niemeier ist im Achtelfinale des WTA-Turniers in Linz ausgeschieden. Die 24-Jährige verlor gegen die an Nummer zwei gesetzte Jekaterina Alexandrowa aus Russland mit 3:6, 0:6. In der Runde zuvor hatte die Dortmunderin Alexandrowas Landsfrau Anna Blinkowa besiegt und für einen ersten Achtungserfolg in diesem Jahr gesorgt.

Die frühere Wimbledon-Viertelfinalistin hatte zuletzt erneut den Trainer gewechselt, um nach zahlreichen Misserfolgen in der jüngeren Vergangenheit wieder zurück in die Erfolgsspur zu finden. Ihr Manager Michael Geserer agiert nun als ihr Coach.

Das mit 922 573 US-Dollar dotierte Hartplatzturnier in Linz geht damit ohne deutsche Beteiligung weiter. Die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber war bei ihrem Europa-Comeback nach einer Baby-Pause in der ersten Runde an der Italienerin Lucia Bronzetti gescheitert.