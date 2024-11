Weltmeister Max Verstappen hat sich auch von der Titelparty in Las Vegas bis in die Morgenstunden erholt.

Lusail - Lando Norris hat sich die Pole Position für das letzte Sprintrennen in diesem Jahr in der Formel 1 geholt. Der in der Fahrerwertung von Max Verstappen bereits geschlagene Brite fuhr auf dem Lusail International Circuit im entscheidenden Abschnitt der K.o.-Ausscheidung die schnellste Runde in seinem McLaren. „Ein großartiges Qualifying“, sagte Norris: „Wir sind hierhergekommen, um die Pole zu holen und das haben wir gemacht.“

Zweiter wurde George Russell im Mercedes fünf Tage nach seinem Grand-Prix-Sieg in Las Vegas mit nur 63 Tausendstelsekunden Rückstand. Auf Rang drei kam Oscar Piastri im zweiten McLaren. Erst danach reihten sich die beiden Ferraris mit Carlos Sainz und Charles Leclerc ein.

Zwischen der Scuderia und McLaren geht es in den beiden noch ausstehenden Grand Prix noch um den Titel in der Konstrukteurswertung. Vor dem Sprintrennen über rund 100 Kilometer an diesem Samstag um 15.00 Uhr MEZ führt McLaren mit 24 Punkten Vorsprung auf Ferrari. Titelverteidiger Red Bull hat nur noch rechnerische Chancen.

Pérez nächster Reinfall

Max Verstappen kam nach seiner erneuten Krönung zuletzt in Las Vegas auf den sechsten Platz. Einmal mehr ein persönliches Desaster erlebte der Teamkollege des viermaligen Champions aus den Niederlanden, Sergio Pérez. Der 34 Jahre alte Mexikaner schied im ersten Zeitabschnitt als 16. aus. Sein Verbleib bei Red Bull nach dieser Saison dürfte trotz aller eigenen Beteuerungen mehr als fraglich sein.

Als Neunter schaffte es der einzige deutsche Stammfahrer, Nico Hülkenberg, im Haas in die Top Ten. Nach dem Sprintrennen steht am Samstag (19.00 Uhr MEZ/Sky) auch noch die Qualifikation für den Großen Preis von Katar an.