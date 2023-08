Dirk Nowitzki wischt sich während seiner Aufnahme in die Basketball Hall of Fame in Springfield, Massachusetts, das Auge ab.

Springfield - Dirk Nowitzki hat bei der Ehrung zur Aufnahme in die Basketball-Ruhmeshalle seinen Eltern emotional auf Deutsch gedankt.

„Was ihr für mich gemacht habt, werde ich nie vergessen für den Rest meines Lebens, und wenn ich nur ein halb so guter Vater werde, wie ihr es Eltern für mich wart, dann bin ich glücklich“, sagte der 45-Jährige am Samstagabend bei der feierlichen Veranstaltung in Springfield im US-Bundesstaat Massachusetts. Nowitzki war bei dem Dank an seine Eltern sichtlich gerührt und fuhr sich mit den Fingern über die Augen. Er hat selbst drei Kinder.

Nowitzki spielte die gesamten 21 Jahre seiner NBA-Karriere für die Dallas Mavericks und hat in der besten Basketball-Liga der Welt tiefe Spuren hinterlassen.

Er führte die Mavericks 2011 zur ersten und noch immer einzigen Meisterschaft ihrer Geschichte, wurde als erster Europäer zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt und ist die Nummer sechs in der ewigen Scorerliste. Er ist der erste Deutsche, der in die „Naismith Hall of Fame“ gewählt wurde.