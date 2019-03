Dallas (dpa) - Basketball-Routinier Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks einen weiteren Karriere-Meilenstein in der nordamerikanischen NBA gefeiert.

Zwar mussten sich die Texaner den New Orleans Pelicans mit 125:129 (49:39, 110:110) nach Verlängerung geschlagen geben, doch der 40 Jahre alte Würzburger konnte in der ewigen Punkte-Bestenliste der NBA den sechsten Platz übernehmen.

Acht Punkte reichten dem 14-fachen Allstar (31 424 Punkte), um an NBA-Legende Wilt Chamberlain (31 419 Punkte) vorbeizuziehen. Landsmann Maxi Kleber kam auf neun Zähler und holte sechs Rebounds. Nachwuchstalent Luka Doncic (29 Punkte/13 Rebounds/10 Assists) überzeugte mit seinem fünften Triple-Double der Saison. Für Dallas bedeutete die Niederlage zugleich das Aus im Kampf um die Playoff-Plätze in der Western Conference.

Nationalspieler Dennis Schröder und die Oklahoma City Thunder unterlagen in eigener Halle gegen die Miami Heat 107:116 (55:58). Schröder, der in OKCs Anfangsformation stand, erzielte 20 Punkte und verteilte sechs Assists. Oklahoma City belegt nach der dritten Niederlage am Stück den fünften Platz in der Western Conference.

Daniel Theis und die Boston Celtics zogen gegen die Denver Nuggets mit 105:114 (52:55) den Kürzeren. Theis verbuchte sechs Punkte. Die Celtics sind aktuell Fünfter im Osten.

Die besten zehn der Punkte-Bestenliste in regulären NBA-Saisonspielen:

Spieler Zeitraum Punkte 1. Kareem Abdul-Jabbar 1969-1988 38 387 2. Karl Malone 1985-2004 36 928 3. Kobe Bryant 1996-2016 33 643 4. LeBron James seit 2004 32 439 5. Michael Jordan 1984-2002 32 292 6. Dirk Nowitzki seit 1999 31 424 7. Wilt Chamberlain 1959-1972 31 419 8. Shaquille O'Neal 1992-2010 28 596 9. Moses Malone 1976-1994 27 409 10. Elvin Hayes 1968-1983 27 313

Spielstatisik New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks

Spielstatisk Miami Heat-Oklahoma City Thunder

Spielstatistk Denver Nuggets-Boston Celtics

NHL Tabelle