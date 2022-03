Ohne Straßer und Schmid: Deutsche mit B-Besetzung im Mixed

Ski-Ass Linus Straßer geht beim Mixed-Event in Meribel nicht an den Start.

Meribel - Beim Kampf um einen Podestplatz im Team-Wettbewerb muss die deutsche Alpin-Riege beim Saisonfinale in Frankreich ohne zwei ihrer Top-Fahrer auskommen.

Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, werden Linus Straßer und Alexander Schmid beim Mixed-Event an diesem Freitag in Meribel (12.00 Uhr) fehlen. Beide seien „gesundheitlich noch leicht angeschlagen“ und konzentrierten sich daher auf ihre Einzelrennen am Wochenende.

Schmid zählt im Riesenslalom am Samstag zum erweiterten Favoritenkreis. Straßer strebt einen Tag später im Torlauf seinen zweiten Weltcup-Sieg in dieser Saison an.

Im Mixed komplettieren nun Fabian Gratz und Julian Rauchfuss die Mannschaft um Lena Dürr und Antonia Kermer. Zuletzt hatte der DSV bei den Olympischen Winterspielen von China Silber im Team-Wettbewerb geholt.