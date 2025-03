Edmonton - Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der NHL mit einer Gala zurück in die Erfolgsspur geführt. Der deutsche Stürmer war an allen drei Treffern beim 3:2 nach Verlängerung gegen die Calgary Flames beteiligt und entschied das „Battle of Alberta“ beinahe im Alleingang. Die letzten vier Partien hatte Draisaitl verletzt verpasst.

Gleich beim ersten Tor der Oilers lieferte der Kölner die Vorlage, den Ausgleich im dritten Drittel besorgte er selbst. Und auch in der Verlängerung war es Draisaitl, der die Oilers nach knapp zweieinhalb Minuten jubeln ließ. Mit nun 51 Treffern führt Draisaitl die Liga mit großem Abstand an. Edmonton liegt mit 42 Siegen auf Rang drei der Pacific Division, gleichauf mit den zweitplatzierten Los Angeles Kings.

Seider liefert Vorlage für den Siegtreffer

Moritz Seider feierte derweil einen wichtigen Erfolg im Fünfkampf um die Play-offs in der Eastern Conference. Der Verteidiger steuerte beim 2:1 der Detroit Red Wings gegen die Boston Bruins einen Assist bei. Detroit liegt mit 74 Punkten nur einen Zähler - aber vier Plätze - hinter den Montreal Canadiens auf dem letzten Wild-Card-Rang.

Komfortabel vor dem Quintett liegen weiterhin die Ottawa Senators mit Tim Stützle, der beim 3:2 gegen die Columbus Blue Jackets zwar ohne Scorerpunkt blieb, nach dem 39. Saisonsieg jedoch langsam mit dem Erreichen der K.o.-Phase planen kann.

Peterka schraubt sein Punktekonto nach oben

Davon sind die Buffalo Sabres als Letzter im Osten weit entfernt. Bei den Philadelphia Flyers war für das Team von J.J. Peterka erneut nichts zu holen. Immerhin gelangen dem Stürmer beim 4:7 je ein Tor und eine Vorlage. Es waren die Punkte Nummer 56 und 57 für den gebürtigen Münchner.