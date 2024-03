Columbus - Nach zuletzt fünf Siegen haben die Edmonton Oilers um Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl in der NHL wieder verloren. Gegen die Columbus Blue Jackets unterlag das Team aus Kanada 2:4. Connor McDavid schraubte sein Punktekonto dabei auf 100 in dieser Saison und war zum 13. Mal in Serie an mindestens einem Treffer beteiligt. Nach dem 0:3-Rückstand waren die Torvorlagen von ihm und Leon Draisaitl aber zu wenig, um die Begegnung noch zu drehen. „Wir waren heute nicht bereit“, kritisierte Trainer Kris Knoblauch. „Unser Puck-Management, vielleicht auch unsere Entscheidungsfindung und die Ausführung auch.“