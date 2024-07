Paris - Lady Gaga sorgte im Schatten der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame mit einer Revue-Einlage für große Eleganz, Basketball-Star Dennis Schröder und Judo-Weltmeisterin Anna-Maria Wagner schwenkten bei der beeindruckenden Bootsfahrt über die Seine stolz die deutsche Fahne. Die Eröffnungsfeier der XXXIII. Olympischen Spiele gestaltete sich zu einer knallbunten Show mit spektakulären Bildern entlang der Wahrzeichen von Paris und großen Emotionen.

Nur das Wetter spielte nicht ganz mit. Grauer Himmel und der ein oder andere Regenschauer trübten ein wenig die bunte Parade vor rund 320.000 Zuschauern, darunter auch 120 Staats- und Regierungschefs wie Frankreichs Emmanuel Macron und Spaniens König Felipe VI.

Paris ist zum dritten Mal nach 1900 und 1924 Gastgeber der Sommerspiele. Ein Mega-Event, das sogar die veranstaltungserprobte französische Hauptstadt vor eine große Herausforderung stellt und Sicherheitsbedenken hervorruft. Erst recht, nachdem wenige Stunden vor der Eröffnungsfeier Brandanschläge auf das Hochgeschwindigkeitsnetz der französischen Bahn verübt worden waren. Von einem „koordinierten Sabotageakt“ sprach der geschäftsführende französische Premierminister Gabriel Attal. 800.000 Menschen dürften von den Angriffen betroffen sein.

Großaufgebot an Sicherheitskräften und Sperrung des Luftraums

Paris glich am Freitag einem Hochsicherheitstrakt. 45.000 Sicherheitskräfte waren während der Eröffnungsfeier im Einsatz. Auch 650 Spezialkräfte und 800 Soldaten wurden rekrutiert. Der Luftraum im Umkreis von 150 Kilometern um Paris wurde für den Abend geschlossen. Die Ufer der Seine, auf der die Parade stattfand, waren weitläufig für den Autoverkehr gesperrt. Frankreich hatte im März die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen.

Das sollte die Stimmung aber nicht stören. Insgesamt 85 Boote standen für die 6.800 Athleten bei der Eröffnungsfeier zur Verfügung. Erstmals in der Geschichte der Spiele wurde die Zeremonie nicht in einem Stadion, sondern auf dem Wasser durchgeführt. Auf einer Länge von sechs Kilometern fuhren die Sportler von der Pont d'Austerlitz an zwölf Bühnenbildern mit rund 2.000 Künstlern vorbei bis zum Trocadéro am Eiffelturm. Los ging es mit einem Feuerwerk in den französischen Nationalfarben.

Deutsche Mannschaft schon früh auf dem Wasser

Die deutsche Mannschaft bestieg bereits das dritte Boot, zusammen mit Afghanistan, Südafrika, Albanien und Algerien. Rund 150 deutsche Athleten und 100 Trainer, Betreuer und Offizielle waren mit an Bord. „Es ist die größte Ehre, die man bekommen kann. Ich freue mich, dass ich mit Anna-Maria hier nun stehen und Deutschland repräsentieren kann“, sagte bestens aufgelegter Fahnenträger Schröder, ausgestattet mit einem rosa Fischerhut. Als Erste präsentierten sich traditionell die Sportlerinnen und Sportler aus Griechenland, danach folgte ein Boot mit dem olympischen Flüchtlingsteam.

Auf den Tribünen entlang der Seine verfolgte reichlich Prominenz das Spektakel, unter ihnen Olympia-Ikone Carl Lewis, Boris Becker sowie die Popstars Kelly Clarkson und Ariana Grande. Die teuersten Tickets kosteten 2.700 Euro, es gab aber auch Gratis-Plätze.

In den kommenden zwei Wochen werden rund 10.500 Athleten in 329 Disziplinen um die Medaillen kämpfen. Die Wettbewerbe an weltberühmten Orten wie dem Eiffelturm, auf dem Place de la Concorde, in den Gärten von Schloss Versailles und sogar beim Surfen auf Tahiti sollen prächtige Bilder liefern. Das deutsche Team geht mit rund 430 Sportlern an den Start und will den Abwärtstrend der vergangenen Spiele stoppen. Vor drei Jahren in Tokio verzeichnete die deutsche Mannschaft mit 37 Mal Edelmetall die schwächste Ausbeute seit der Wiedervereinigung.

Spiele im Zeichen der politischen Konflikte

Es sollen stimmungsvolle Spiele in politisch schwierigen Zeiten werden. Bestes Beispiel war, dass Teilnehmer aus Russland und Belarus bei der Eröffnungsfeier ausgeschlossen waren. Wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine dürfen die Athleten der beiden Länder nur unter neutraler Flagge dabei sein, Mannschaftssportler sind komplett ausgeschlossen. So sind nur 15 Russen und 17 Belarussen in Paris dabei.

Aber auch der Nahost-Konflikt spielt bei den Sicherheitsvorkehrungen eine gewichtige Rolle. Israels Delegation steht bei den Spielen in Frankreich unter besonderem Schutz. Rund um die Uhr sollen ihre Teams und Einzelsportler von der französischen Polizei begleitet werden - im Olympischen Dorf und auch auf dem Weg zu den jeweiligen Wettkampfstätten.

Die Sorgen sind groß in Paris, nicht zuletzt wegen der Terroranschläge vom 13. November 2015. Entsprechend löste der Brandanschlag auf das Netz der französischen Bahn in der Nacht zu Freitag Schockwellen aus, auch wenn es hierbei keine Terrorermittlungen gibt.

Unbekannte hatten an verschiedenen Orten Brandsätze an Anlagen der Bahn gelegt. Medienberichten zufolge wurden unter anderem Signalanlagen angezündet und Kabel durchtrennt. Es kam zu Chaos und massiven Behinderungen. Tausende Reisende strandeten in den Bahnhöfen und wussten teils über Stunden nicht, wie es weitergeht.