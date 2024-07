Olympia-Hoffnung Bauer kommt ohne Bogen in Paris an

Katharina Bauer kam ohne ihre Bögen in Paris an.

Paris - Medaillenkandidatin Katharina Bauer ist denkbar schlecht in die Olympischen Spiele in Paris gestartet. Die Bogenschützin kam ohne ihr Sportgerät in der französischen Metropole an, hofft aber zeitnah auf eine Nachsendung, wie die 28-Jährige bei Instagram schrieb. Bauer war mit dem Flugzeug aus München gekommen, dort hatte es laut ihrer Aussage Probleme beim Verladen des Gepäcks gegeben, weil Personal fehlte.

„Der DOSB wurde sofort informiert und hat das Gepäck als prioritär einstufen lassen, ob es aber rechtzeitig ankommt, ist fraglich“, sagte Sportdirektor Thomas Abel vom Deutschen Schützenbund. Einzel-Europameisterin Bauer aus Raubling gehört mit dem deutschen Frauenteam schon am Sonntag zu den Kandidatinnen auf die Medaillen. Die Auswahl hatte bereits den WM-Titel gewonnen.