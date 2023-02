Bloß nicht an die enttäuschenden Winterspiele vor einem Jahr denken, sagt sich Ramona Hofmeister. Deutschlands Top-Snowboarderin will sich endlich den Gold-Traum bei einem Großereignis erfüllen.

Bakuriani - Hin und wieder holen die traurigen Erinnerungen Ramona Hofmeister doch noch ein. „So ganz kannst du Peking nie aus deinem Kopf streichen“, sagt Deutschlands Top-Snowboarderin über die Olympischen Winterspiele vor einem Jahr. „Ich war damals wahnsinnig enttäuscht von mir.“

Statt der erhofften Medaille gab es im Parallel-Riesenslalom von China das Viertelfinal-Aus. Lange hatte die erfolgsverwöhnte Hofmeister daran zu knabbern. „Aber inzwischen“, so sagt sie, „funktioniert es wieder ganz gut, die Gedanken an Olympia zu vermeiden.“ Muss es auch, will die 26-Jährige bei den am Sonntag beginnenden Weltmeisterschaften der Snowboarder und Ski-Freestyler in Georgien um Gold mitfahren.

Drei Chancen auf WM-Gold

„Ich reise mit großen Erwartungen hin“, sagt Hofmeister über die Titelkämpfe in Bakuriani. „Es wäre schön, als Weltmeisterin zurückzukommen. Aber es muss alles zusammenpassen.“ Drei Chancen gibt es: im Parallel-Slalom, im Parallel-Riesenslalom und im Mixed-Teamevent. Hofmeister ist die größte Hoffnungsträgerin in der stark besetzten deutschen Mannschaft. Dreimal in Serie hat die Raceboarderin vom WSV Bischofswiesen zuletzt den Gesamtweltcup gewonnen. 2018 in Pyeongchang wurde sie Olympia-Dritte, bei der WM 2019 holte sie ebenfalls Bronze, 2021 sogar Silber. Was ihr bei einem Großereignis noch fehlt, ist Gold.

Sie habe Hofmeister definitiv auf dem Zettel, sagt Ex-Weltmeisterin Selina Jörg über die Favoriten in Georgien. „Das ist längst aufgearbeitet und abgehakt“, beteuert Sportdirektor Andreas Scheid mit Blick auf das schwache Abschneiden der deutschen Snowboarder bei Olympia 2022. „Wenn solche bitteren Niederlagen was Gutes haben, dann, dass man daraus lernt. Und dass das nötige Quäntchen Glück über die Jahre recht fair verteilt ist.“

Hofmeisters Rücken geht es besser

Gesundheitlich ist Hofmeister offenbar gerade zum Saisonhöhepunkt wieder voll auf der Höhe. Kurz vor dem Weltcup-Auftakt Mitte Dezember seien die Rückenprobleme, die sie in der Vergangenheit schon häufiger geplagt hatten, wieder zurückgekehrt, berichtet sie. „Das kam überraschend für mich, weil ich ein Jahr lang keine Probleme mehr hatte“, sagt die Oberbayerin. „Kurz vor Weihnachten hatte ich dann noch mal einen Eingriff. Seitdem geht’s wieder.“ Drei Podestplätze fuhr sie diesen Winter bisher ein. Bei der WM-Generalprobe im kanadischen Blue Mountain raste sie Ende Januar sogar zu ihrem 15. Weltcup-Sieg.

Hofmeister wird zu den Gejagten gehören, wenn sie sich in Georgien aus dem Starthaus den Hang hinunterstürzt. Sie wird sich mit den Händen auf den Helm klopfen, vorher noch eine Handvoll Schnee unter ihr Halstuch im Leoparden-Muster packen und beim Aufwärmen Metal-Musik hören. Wach sein ist die Devise. Seit Jahren läuft das so. So oft ging ihr Plan schon auf. Jetzt will sie endlich auch bei einem Großereignis eine Gold-Fahrt hinzaubern.