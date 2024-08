Cincinnati - Tennis-Olympiasieger Novak Djokovic hat nach der Goldmedaille von Paris seine Teilnahme am Masters-1000-Turnier in Cincinnati in der kommenden Woche zurückgezogen. „Wir verstehen natürlich, dass es eine kurze Zeit von seinem Olympia-Triumph bis zu unserem Turnier ist“, sagte Turnierdirektor Bob Moran.

Der 37 Jahre alte Serbe hatte am vergangenen Sonntag in Paris in einem denkwürdigen Finale gegen den Spanier Carlos Alcaraz erstmals Olympia-Gold gewonnen. Der 24-malige Grand-Slam-Sieger hat das Hartplatzturnier in Cincinnati, das auch der Vorbereitung auf die US Open in New York dient, bisher dreimal gewonnen.