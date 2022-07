Olympiasiegerin Hassan startet über 5000 und 10.000 Meter

Sifan Hassan (M) geht in Eugene über die 5000- und 10.000-Meter an den Start.

Eugene - Die niederländische Doppel-Olympiasiegerin Sifan Hassan will bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften im amerikanischen Eugene ihre Titel über 5000 und 10.000 Meter verteidigen. Dies bestätigte das Management der 29-Jährigen.

Die Mittelstreckenläuferin hatte am vergangenen Samstag ihr bislang einziges Rennen dieses Jahres über 5000 Meter in Portland nahe Eugene bestritten und in 15:13,41 Minuten gewonnen. Bei den Tokio-Spielen 2021 gewann sie Gold über 5000 und 10.000 Meter sowie Bronze über 1500 Meter.