Österreicher Thiem beendet seine Saison

Wien - Der österreichische Tennisprofi Dominic Thiem hat seine Saison vorzeitig beendet. Mit 3:6, 3:6 unterlag der frühere US-Open-Sieger im Achtelfinale beim ATP-Turnier in Wien dem Russen Daniil Medwedew und kündigte danach etwas überraschend an, keine Turniere mehr in diesem Jahr spielen zu wollen.

„Es war doch anstrengend die letzten Wochen“, sagte Thiem und verwies auf sein zuletzt sehr dichtes Programm. „Ich habe seit Juli sehr viel gespielt. Daher ist die Saison vorbei für mich.“ Er wolle nun den „vollen Fokus auf die Vorbereitung legen, damit ich voll ready sein werde Anfang 23.“

Thiem hatte lange wegen einer komplizierten Handverletzung pausieren müssen und war im April 2022 auf die Profitour zurückgekehrt. Inzwischen steht der frühere Weltranglistendritte auf Position 113.