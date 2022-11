Ottes unkonventioneller Stil: „Spiele so bisschen Trallala“

Málaga - Deutschlands Tennisprofi Oscar Otte will Kanada im Davis-Cup-Viertelfinale mit seinem unkonventionellen Spielstil zermürben.

„Ich habe ein großes Schlagrepertoire, streue gerne mal einen Stopp oder (unterschnittenen) Slice ein, Ich spiele schon so bisschen Trallala“, sagte Otte der Deutschen Presse-Agentur vor dem Duell am Donnerstag in Málaga. Die favorisierten Nordamerikaner haben den Weltranglisten-Sechsten Felix Auger-Aliassime und den Weltranglisten-18. Denis Shapovalov nominiert. Egal, gegen wen es geht: Otte ist Außenseiter.

Mit einem „sensationellen Team“ im Rücken glaubt der 29 Jahre Kölner dennoch an die Überraschung. Beim Duell mit Auger-Aliassime im Oktober hatte der 1,93 Schlacks seinen kanadischen Kontrahenten bereits am Rande einer Niederlage. „Ich bin relativ zuversichtlich, dass da was gehen kann. Die Chancen stehen gut, gegen Kanada ist etwas drin“, befand die Nummer 65 der Welt.