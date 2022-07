Petkovic gibt beim Hamburger Tennisturnier verletzt auf

Hamburg - Vorjahresfinalistin Andrea Petkovic ist als letzter deutscher Tennis-Profi bei den European Open in Hamburg ausgeschieden.

Die 34-Jährige gab im Viertelfinale des Sandplatzturniers beim Stand von 0:6, 0:2 gegen die 21-jährige Estin Anett Kontaveit auf. Die Darmstädterin brach nach 41 Minuten den zweiten Satz wegen einer Verletzung ab. Damit ist niemand der gestarteten elf deutschen Spielerinnen und Spieler mehr dabei.

Petkovic hatte gegen die druckvoll agierende Weltranglistenzweite im ersten Satz große Mühe. Zu selten gelang es ihr, den ersten Aufschlag durchzubringen. Eine Verletzung im linken Oberschenkel brachte sie ganz aus dem Konzept. In der Satzpause ließ sie sich vom Physiotherapeuten behandeln. Zusätzlich war die Turnierbotschafterin mit einer hartnäckigen Verletzung am rechten Ellenbogen in die Partie gegangen.

Kontaveit trifft im Halbfinale auf die Russin Anastasia Potapowa. Die in Dubai lebende Weltranglisten-63. hatte die deutlich besser platzierte Tschechin Barbora Krejcikova mit 6:1, 6:3 bezwungen.