Newcastle - Darts-Star Gerwyn Price kommt in absoluter Topform zum Premier-League-Abend nach Berlin. Der walisische Muskelprotz sicherte sich in Newcastle seinen zweiten Tagessieg in Serie und besiegte dabei auch Tabellenführer Michael van Gerwen mit 6:1.

„Gezzy hat phänomenal gespielt, manchmal musst du das einfach so hinnehmen“, schrieb der Niederländer van Gerwen nach der klaren Niederlage im Endspiel.

Am kommenden Donnerstag (20.00 Uhr) gastiert die hochdotierte Prestigeliga des Darts-Sports in der Arena am Berliner Ostbahnhof. Der ehemalige Rugby-Profi Price, der bei der WM noch das Viertelfinale gegen den Deutschen Gabriel Clemens verlor, sagte in der Nacht zum Freitag: „Ich bin dankbar, dass ich meine Topleistung im Finale gezeigt habe. Einmal habe ich gestrauchelt, da hat Michael das Leg gewonnen. Ich wünschte, ich hätte mit 6:0 gewonnen.“

Seine aktuellen Siege geben ihm „Momentum und Selbstvertrauen“, fügte der 38 Jahre alte Waliser an. Zuvor hatte er Landsmann Jonny Clayton mit 6:1 und den Engländer Chris Dobey mit 6:4 bezwungen. Hinter van Gerwen (25 Punkte) und Price (18) befindet sich in der Tabelle der Premier League schon eine Lücke. Nathan Aspinall (13) und Weltmeister Michael Smith (12) sind derzeit auch auf Kurs, die Playoffs in London im Mai zu erreichen.