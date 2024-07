Zum letzten Mal steht für die Radprofis der 111. Tour de France eine Kletterpartie an. Einen Tag vor dem finalen Zeitfahren in Nizza gewinnt Tadej Pogacar die 20. Etappe.

Col de la Couillole - Tadej Pogacar hat die vorletzte Etappe der 111. Tour de France gewonnen und steht kurz vor seinem dritten Gesamtsieg. Der 25-Jährige behauptete sich nach den kurzen und knackigen 132,8 Kilometern zwischen Nizza und dem Col de Couillole vor Titelverteidiger Jonas Vingegaard aus Dänemark und dem Ecuadorianer Richard Carapaz. Kurz vor dem Ziel hing Pogacar Vingegaard ab und sicherte sich seinen fünften Tageserfolg bei der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt.

Der Gesamtführende Pogacar kann nur noch durch einen Sturz oder eine Krankheit vom dritten Tour-Sieg abgehalten werden. In der Gesamtwertung liegt der Slowene weiter deutlich mit mehr als fünf Minuten vor Titelverteidiger Jonas Vingegaard.

Am Sonntag endet die Frankreich-Rundfahrt in Nizza statt wie traditionell in Paris. Das liegt an den Olympischen Spielen in der Hauptstadt. Auf der 21. Etappe steht das Einzelzeitfahren von Monaco nach Nizza an.