Wenige Wochen vor den Playoffs sind die Basketballer des FC Bayern in Topform. Vor der entscheidenden Saisonphase stehen aber noch zwei wegweisende Spiele gegen einen Rivalen an.

Neu-Ulm - Die Basketballer des FC Bayern München haben ihre Titelambitionen in der Bundesliga unter Beweis gestellt und die Tabellenführung verteidigt.

Das Team von Trainer Pablo Laso gewann mit 81:74 (37:36) bei Meister ratiopharm Ulm und hielt Verfolger Alba Berlin damit auf Distanz. Im dritten Saisonduell der beiden Clubs setzten sich zum dritten Mal die Münchner durch. Zuvor hatte Bayern auch das Hinspiel sowie das Pokalfinale gegen Ulm gewonnen.

Carsen Edwards (17 Punkte) sowie Nick Weiler-Babb (15) stachen auf Seite der Münchner heraus. „Klar geht es darum, mit der besten Ausgangsposition in die Playoffs zu gehen. Es liegt an uns“, sagte Weltmeister Andreas Obst beim Streamingdienst Dyn über Bayerns Ausgangslage. Für die Ulmer, die als derzeitiger Tabellenfünfter noch um den Heimvorteil in der ersten Playoff-Runde kämpfen müssen, war L.J. Figueroa mit 18 Zählern der erfolgreichste Werfer.

Alba siegt mit viel Mühe gegen Heidelberg

Alba hatte am Vortag nur mit viel Mühe einen zweiten Rückschlag innerhalb weniger Tage vermieden. Die Hauptstädter gewannen gegen den Abstiegskandidaten MLP Academics Heidelberg mit 96:89 (47:45). Bester Punktesammler bei seinem Comeback war Weltmeister Johannes Thiemann mit 21 Zählern.

An diesem Sonntag (17.00 Uhr) in München sowie am 10. Mai (20.00 Uhr) in Berlin kommt es zu den beiden direkten Bundesliga-Duellen zwischen Alba und Bayern. Dann wird sich wohl auch Platz eins für die Playoffs entscheiden. FIBA-Europe-Cup-Sieger Niners Chemnitz ist der erste Verfolger des Duos.