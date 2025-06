Eine neue Rekordbeteiligung hat die 21. Auflage des Lauf über den Gläsernen Mönch erlebt. Von 450 gemeldeten Teilnehmern überquerten 407 Sportler die Ziellinie.

Halberstadt (fbo) l Das Wetter war ideal zum Laufen und hätte nicht besser sein können, Sonne und trotzdem nicht zu warm. So wurde das Warten bis zum Start oder nach dem Zieleinlauf bis zur Siegerehrung auf der Tribüne des Friedensstadions eine angenehme Entspannung.

In diesem Jahr mussten kurz vor dem Lauf die Hauptaufgaben neu verteilt werden. Als Moderator der Veranstaltung sprang Lothar Ahrens vom gastgebenden MSV Eintracht ein und den organisatorischen Ablauf übernahm Roswitha Ahrens.

Große Herausforderung

Der Lauf über den Gläsernen Mönch war vor zig Jahren ein Lauf, an dem die LäuferInnen aus Halberstadt und der näheren Umgebung teilnahmen. Damals waren 70 Teilnehmer schon viel. Die Veranstaltung hat sich inzwischen weiter entwickelt und in diesem Jahr mit 450 Anmeldungen war es für alle, die bei der Lauforganisation geholfen haben, schon eine große Herausforderung, die aber mit Bravour gemeistert wurde. Die Resonanz der Teilnehmer, egal ob sie aus Hamburg, Braunschweig oder Sachsen kamen, war sehr positiv.

"Auf diesem Lob wollen wir uns natürlich nicht ausruehen", sprach Lothar Ahrens im Namen der Laufgruppe des MSV Eintracht, "vielmehr handeln wir nach dem Motto ¿Nach dem Lauf ist vor dem Lauf\' und nehmen den einen oder anderen Hinweis mit in die nächste Laufvorbereitung.

Trotz der vielen Starter (50 Nachmelder) fiel der Startschuss pünktlich um 10 Uhr im Friedensstadion. Kurz danach gingen die rund 60 Aktiven über 1,5 Kilometer an den Start. Bei den vielen Kindern waren erstmals auch zwei von der Kita Ententeich dabei, die mit ihren Eltern an der Hand ins Ziel liefen. Die Schlussläuferin beim Kinderlauf, Manuela Felsche, nahm ein vierjähriges Kind mit auf die Strecke, die unbedingt laufen wollte. Mit ihrem Vati bewies sie, dass sie die Strecke schon absolvieren kann. Es gewann Kevin Kisser (04:46 min, Käthe-Kollwitz-Gymnasium Halberstadt) vor Marc Laufer (04:47 min Sekundarschule Walter Gemm) und Paul Mund (04:59 min, Käthe-Kollwitz-G.). Bei den Mädchen gewann Lea Brandecker (05:03 min, HGL Wernigerode) vor Lea Schimmer (05:07 min) und Julia Braun (05:09 min, beide vom Halberstädter Gymnasium Martineum).

Unter den 242 Teilnehmern über sechs Kilometer befand sich Yvonne Brandecker (24:59 min, HGL), die auch in diesem Jahr wieder den Lauf für sich entschied. Ihr folgten Simone Herbst (28:36 min, SV Lok Blankenburg) und Anja Kühne (28:48 min, Team.ggu-software).

Bei den Männern war der Schnellste in 22:06 min der Halberstädter Dirk Schulke, der für die Sportfördergruppe Eckernförde startete. Ihm folgten Johannes Schenk (23:20 min, HLC 2006 Wernigerode) und Marius Schwaneberger (23:56 min) vom SV Kali Wolmirstedt.

Die Herausforderung, den Anstieg über die Treppen zum "Gläsernen Mönch" und weiteren Stufen (insgesamt 230) bis zum höchsten Punkt zu schaffen, nahmen schließlich 107 Läufer und Läuferinnen an. Zum sechsten Mal gewann Lokalmatador Alexander Pusch. Mit 43:36 min war er gut drei Minuten schneller als sein Trainer, Matthias Formella (46:55 min, beide VfB Germania), der Dritter wurde. Zweiter wurde wie im letzten Jahr Yves Löbel (44:14 min, Sport 2000 Magdeburg).

Als erste Frau der langen Strecke kam Miriam Paurat (MTV Jahn Schladen) nach 53:56 min ins Ziel. Ihr folgten Frauke Albrecht (56:37 min) und Sylke Hübner (56:49 min, beide NSV Wernigerode).

Zum ersten Mal ging ein Läufer in der Altersklasse 80, das heißt Jahrgang 1933, an den Start. Siegfried Schuhardt von der Laufgruppe des MSV Eintracht Halberstadt legte die sechs Kilometer in 51:06 min zurück.

Anzahl der Schüler ist riesig

Sieben Schulen mit mehr als drei Teilnehmern auf der 1,5 bzw. 6-km-Strecke, kämpften um den Schulpokal. Die Plätze eins bis drei belegten: Käthe-Kollwitz-Gymnasium (50 Schüler); Gymnasium Martineum (42.); Fallstein-Gymnasium Osterwieck (39). Die weiteren Plätze belegten die Sekundarschule "Walter Gemm" (22), die Sekundarschule "Thomas Mann" (15), die Grundschule (GS) "Mariam Lundner" (11) und die GS "Anne Frank" (6). "Besonders hervorzuheben ist die Teilnahme von Schulen außerhalb unserer Stadt", freute sich Ahrens, "denn für die An- und Abreise müssen sich Eltern mit einbringen. Dafür auch ein Dankeschön an die verantwortlichen Lehrer Försterling und Schirbel".

2012 starteten beim Schulpokal noch knapp 100 (98) SchülerInnen, dieses Mal waren es 185. Dies zeugt von der guten Vorarbeit für diesen Lauf in den Schulen und von der Betreuung vor Ort. Ahrens: "Dafür ein Dank an alle Verantwortlichen. Ein großer Dank geht auch an alle Sponsoren. In diesem Jahr gab es keine Tombola, sondern Sachpreise für die Sieger." So konnten zum Beispiel die Gesamtsieger auf den Strecken über sechs und 13 Kilometer mit einem Gläsernen Pokal, einer Rose und einem Glas Bockwürstchen das Podest verlassen. "Hierfür gilt der Teichwirtschaft Veckenstedt, dem Floristikgeschäft Stilbruch Halberstadt und der Schlachthof / Landwurst GmbH Halberstadt ein Dankeschön", wusste sich Ahrens erkenntlich zu zeigen. Dazu gab es Sachpreise von weiteren Sponsoren für die Altersklassenplatzierten.

Vertretend für alle Helfer gehörte Lothar Ahrens das Schlusswort: "Die Laufgruppe möchte sich bei allen Beteiligten, die zum Gelingen beigetragen haben, recht herzlich bedanken."

Alle Ergebnisse sind nachzulesen unter www.laufgruppe-halberstadt.de Bilder gibt es unter www.svensbilderonline.de