Franziska Preuß fällt im Biathlon-Weltcup schon wieder aus. Im Einzel ist sie in Oslo am Donnerstag nicht dabei. Wann sie wieder antreten kann, ist noch unklar.

Oslo - Biathletin Franziska Preuß fällt wegen einer neuerlichen Erkrankung zum Auftakt des Weltcups in Oslo aus. Wie der Deutsche Skiverband am Mittwoch mitteilte, leidet die 29-Jährige unter Infektsymptomen und ist aktuell nicht beschwerdefrei.

Am Donnerstag (14.15 Uhr/ZDF und Eurosport) steht am Holmenkollen das Einzelrennen über 15 Kilometer auf dem Programm. Die ehemalige Staffel-Weltmeisterin kann frühestens am Samstag im Massenstart antreten.

„Es stehen noch neun Wettkämpfe aus, davon sechs in Übersee. Daher entscheiden wir von Tag zu Tag, wann ein Einstieg in den Weltcup Sinn macht. Wir nutzen jeden weiteren Tag zur Erholung“, sagte Mannschaftsärztin Katharina Blume. Nach den Rennen in Norwegen geht es für die Biathletinnen und Biathleten zu den abschließenden beiden Weltcups nach Soldier Hollow in den USA und Canmore in Kanada.

Die Bayerin Preuß hatte in diesem Winter schon mehrere Rennen wegen Erkrankungen verpasst. Die vergangene Saison hatte sie wegen anhaltender gesundheitlicher Probleme sogar vorzeitig beenden müssen.