Orlando - NFL-Profi Amon-Ra St. Brown darf doch noch am Pro Bowl teilnehmen. Der Deutsch-Amerikaner von den Detroit Lions wurde für den verletzten A.J. Brown von den Philadelphia Eagles nachnominiert, wie die Lions mitteilten.

St. Brown hatte bereits im vergangenen Jahr als Nachrücker an dem Event für die besten Football-Profis der Saison teilgenommen.

Dass er vor einigen Wochen nicht direkt gewählt worden war, ärgerte St. Brown, der eine starke Saison hinter sich hat. Mit 119 gefangenen Pässen für 1515 Yards und 10 Touchdowns hat St. Brown jeweils Karrierebestwerte aufgestellt. Nur zwei Spieler hatten mehr gefangene Pässe und Yards, nur drei Profis kommen auf mehr Touchdowns.

Für die Veranstaltung in Orlando im US-Bundesstaat Florida eine Woche vor dem Super Bowl ist auch St. Browns Teamkollege Jahmyr Gibbs nachnominiert worden. Er ersetzt Christian McCaffrey von den San Francisco 49ers, der am Super Bowl teilnimmt. Die Lions hatten am Sonntag 31:34 gegen die 49ers verloren und die erste Teilnahme am Super Bowl verpasst.