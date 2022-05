Pro League: Deutsche Hockey-Teams unterliegen England

Die deutschen Hockey-Teams sind mit knappen Niederlagen in den Pro-League-Doppelvergleich mit England gestartet.

Mönchengladbach - Die deutschen Hockey-Teams sind mit knappen Niederlagen in den Pro-League-Doppelvergleich mit England gestartet.

Die Damen des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) unterlagen den Britinnen in Mönchengladbach mit 3:4 (2:1). Anschließend zogen im Gladbacher SparkassenPark auch die DHB-Herren 0:1 (0:1) den Kürzeren gegen die Engländer, für die Nicholas Bandurak zum Sieg traf. Am Donnerstag treffen die Auswahlteams beider Länder an gleicher Stelle noch ein zweites Mal im Rahmen der FIH-Weltliga aufeinander.

Trotz der Führung und der drei Treffer durch Hannah Gablac, Nike Lorenz und Sonja Zimmermann reichte es für die deutschen Damen nicht zum Punktgewinn. Denn für die starken Engländerinnen trafen Darcy Bourne (2), Tessa Howard und Grace Balsdon einmal mehr.